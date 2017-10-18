Спиридон Борисов
Государственное регулирование мясопродуктового подкомплекса АПК
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845425184
Книгопечатная продукция
Объем: 148 стр.
В монографии рассмотрены современное состояние, тенденции формирования и перспективы развития мясопродуктового подкомплекса АПК Республики Саха (Якутия). рРассматриваются взаимоотношения между животноводческими хозяйствами и заготовительными предприятиями, формы и методы государственного регулирования мясопродуктового подкомплекса в дореформенный период и в годы аграрных реформ. Книга рассчитана на экономистов, специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей и студентов сельскохозяйственных и экономических вузов.
на примере Республики Саха (Якутия)
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