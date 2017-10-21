Светлана Избродина und Зоригто Дондоков
Мультипликационные эффекты
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845421391
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Объем: 160 стр.
Современная экономика представляет собой сложную систему со множеством взаимозависимостей. Для ответа на вопрос, как отразится изменение одного экономического показателя на других параметрах экономической системы, используется оценка мультипликационных эффектов. В книге рассмотрены понятие и механизм действия мультипликатора, классификация мультипликаторов, история развития теории мультипликатора,охарактеризованы методы и экономические модели, используемые для расчета мультипликационных эффектов. Проведен расчет мультипликаторов дохода, занятости, экологических мультипликаторов в экономике России.Книга предназначена специалистам в области государственного управления, межотраслевого моделирования. Материалы книги также могут быть использованы преподавателями и студентами в процессе изучения таких дисциплин, как "Экономическая теория", "Макроэкономика", "История экономических учений", "Экономика природопользования".
Теория и методика оценки
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