Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Наталья Медведева

Проблемы реализации социальных функций российского государства

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845416045
Книгопечатная продукция
Объем: 156 стр.

Актуальность проведенного исследования обусловлена очевидной недостаточностью обеспеченности социальных функций российского государства, о чем свидетельствуют сложившиеся в субъектах РФ (регионах) социальные проблемы, низкий уровень социальной защищенности граждан, угрозы социальной безопасности. Эти проблемы неразрывно связаны с недостатками в сфере их финансового,правового и организационного обеспечения. Теоретические основы решения данных проблем проецируются на уровень региона, обладающего мощным экономическим (в частности, природоресурсным) потенциалом– Тюменской области. Работа может быть использована в практической деятельности органов власти и управления при формировании и реализации региональной политики.
Региональные аспекты

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