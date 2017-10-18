Наталья Медведева
Проблемы реализации социальных функций российского государства
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845416045
Книгопечатная продукция
Объем: 156 стр.
Актуальность проведенного исследования обусловлена очевидной недостаточностью обеспеченности социальных функций российского государства, о чем свидетельствуют сложившиеся в субъектах РФ (регионах) социальные проблемы, низкий уровень социальной защищенности граждан, угрозы социальной безопасности. Эти проблемы неразрывно связаны с недостатками в сфере их финансового,правового и организационного обеспечения. Теоретические основы решения данных проблем проецируются на уровень региона, обладающего мощным экономическим (в частности, природоресурсным) потенциалом– Тюменской области. Работа может быть использована в практической деятельности органов власти и управления при формировании и реализации региональной политики.
Региональные аспекты
Посмотрите также...
Управление бизнес-процессами. Практическое руководство по успешной реализации проектов
В предлагаемой книге подробно излагаются основополагающие принципы управления бизнес-процессами, их преимущества и выгоды для организаций, а также приводятся примеры осуществления такого управления. В ней рассматривается общая схема, комплекс ......
Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование
В книге последовательно излагается методика интеграции стратегического планирования и финансового анализа и планирования. Синтез этих подходов позволяет эффективно работать и реализовывать стратегию максимизации рыночной стоимости компании. ......
HR-стратегия. Инструменты разработки и реализации
В книге рассматриваются лучшие мировые и отечественные практики и подходы к разработке HR-стратегии, инструменты комплексной диагностики системы управления персоналом организации в целях формулирования стратегических задач ее перспективного ......
Реализация собственности в России
Собственность является основой, своеобразным фундаментом экономической системы общества. И как нельзя построить хороший дом на плохом фундаменте, так нельзя построить эффективную экономику на неработающей собственности. Поэтому для становления ......
Экономическая реализация собственности на рабочую силу
Данная монография отражает результаты исследдования проблемы формирования и экономической реализации собственности на рабочую силу вэкономике России. Работа содержит интегрированный анализ сущности и воспроизводства способов присвоения рабочей ......
Развитие методики оценки реализации инвестиционных проектов
Проблеме оценки финансовых результатов инвестиционных проектов посвящено в настоящее время много работ, в которых авторы профессионально излагают накопленный отечественный и зарубежный опыт. Основой работы является изложение концептуальных ......
Реализация муниципальных стратегий
Работа проведена на основе опыта реализации муниципальных стратегий городов-миллионников, средних и малых городов России. Акцент сделан на типичных проблемах в управлении с применением принципов системного подхода. Автором предложена комплексная ......
Экономические проблемы реализации научно-технических разработок
В монографии рассматривается один из основных вопросов теории и практики управления научно-техническим Прогрессом - управление процессом реализации достижений науки и техники в народном хозяйстве. В работе исследуются экономические ......
Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование
В книге последовательно излагается методика интеграции стратегического планирования и финансового анализа и планирования. Синтез этих подходов позволяет эффективно работать и реализовывать стратегию максимизации рыночной стоимости компании. ......
Арт-менеджмент. Реализация государственной политики в сфере культуры и искусства
В книге представлена авторская концепция арт-менеджмента как социокультурного феномена бизнес-реальности, составляющей ноосферного информационного универсума, ресурса креативной экономики и инструмента реализации государственной политики в сфере ......