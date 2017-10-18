Илья Слободняк
Оценка элементов бухгалтерской управленческой отчетности
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845408408
Книгопечатная продукция
Объем: 128 стр.
В работе рассматриваются теоретические основы формирования и анализа показателей внутренней бухгалтерской управленческой отчетности. Излагаются вопросы, связанные с использованием концепции временной стоимости денег при формировании показателей внутренней бухгалтерской управленческой отчетности.Издание предназначено Для студентов экономических вузов всех специальностей, аспирантов и магистрантов, слушателей курсов повышения квалификации, а также для практикующих бухгалтеров, осуществляющих ведение бухгалтерского управленческого учета и занимающихся вопросами подготовки внутренней отчетности.В работе предлагается авторская методика оценки активов и обязательств, доходов и расходов организации с использованием процедур дисконтирования и наращения стоимости в условиях изменяющейся временной стоимости денег.
Теория и практика
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