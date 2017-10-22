Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Татьяна Ривчун

Концептуальные основы повышения эффективности деятельности ВУЗа

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783845400686
Книгопечатная продукция
Объем: 344 стр.

В условиях реформирования системы высшего образования в России, ВУЗам отводится место активных субъектов на рынках образовательных услуг и труда. Это изменение роли обусловило предъявление ряда новых требований к организации деятельности высшего учебного заведения, главным из которых становится необходимость обеспечения социальной и экономической эффективности. Работа посвящена проблемам современного понимания категории эффективности ВУЗа и методологии ее оценки. Она включает широкий спектр вопросов от содержания понятия эффективности деятельности ВУЗа и его структуры до концептуальных подходов к повышению интегральной эффективности функционирования высшего учебного заведения в современных условиях. В книге исследуются теоретические основы функционирования высшего учебного заведения как эффективного субъекта национальной экономики, зарубежный опыт, анализируются внешние и внутренние факторы повышения эффективности образовательной деятельности ВУЗа. Книга может представлять интерес для ученых, специалистов региональных и муниципальных органов управления, занимающихся в том числе вопросами потребительского рынка и социальной сферы.
Научное исследование

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