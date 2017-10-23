Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Дмитрий Кондратов

Современная денежно-кредитная политика в Евросоюзе

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783844355062
Книгопечатная продукция
Объем: 208 стр.

Работа посвящена денежно-кредитной политике, проводимой центральными банками странами Западной Европы с 1970 по 2009 г. Автор прослеживает процесс развития монетарной сферы в данном регионе и приходит к выводу, что монетаристский её вариант, провозглашающий устойчивость денег в качестве главной и долговременной цели государственной деятельности в сфере денежного обращения, применим лишь для высокоразвитой рыночной экономики. По иному дело обстоит дело в странах, экономика которых испытала воздействие разрушительных факторов и где ставятся масштабные задачи структуры производства, в то время как частный сектор, в силу своей финансовой слабости и низкой инвестиционной активности, не способен самостоятельно обеспечить необходимые изменения. Здесь денежно-кредитную политику целесообразно ориентировать непосредственно на решение задач экономического развития. Это рекомендация, - считает автор, - весьма актуальна для современных российских реалий, которые имеют много общего с ситуацией, характерной для Западной Европы с 1970 по настоящее время.
проблемы и тенденции развития

Посмотрите также...

Денежная теория

Денежная теория

Тема книги - современная немарксистская теория денег и денежно-кредитного регулирования. В ней детально исследуется роль денег и их влияние на механизм капиталистического воспроизводства. Автор излагает различные аспекты кейнсианских и ......

Денежная политика и экономический рост

Денежная политика и экономический рост

В настоящее издание на русском языке вошли избранные работы Джеймса Тобина, в которых исследуется влияние денежной и финансовой политики на экономическую динамику. Тобин рассматривает деньги и инструменты государственного долга, наряду с ......

Деньги, банки и денежно-кредитная политика

Деньги, банки и денежно-кредитная политика

Многие фундаментальные принципы организации банковского дела справедливы не только для США, но и для других стран. Предлагаемая книга чрезвычайно интересна тем, кто участвует в развитии и организации новых финансовых институтов в нашей стране. ......

Государственное регулирование региональной промышленности

Государственное регулирование региональной промышленности

В книге представлены основы государственного регулирования промышленности региона в контексте исторических особенностей его развития, структурных характеристик и уровня экономической безопасности. Рассмотрены преимущества и недостатки ......

Рынок труда: аспекты функционирования и регулирования

Рынок труда: аспекты функционирования и регулирования

В книге рассмотрены особенности функционирования рынка труда и уровни регулирования социально-трудовых отношений. Структурированы с качественной и количественной стороны элементы ресурса труда; уточнено определение дефиниций "рынок труда", ......

Приватизация в России: мифы и заблуждения

Приватизация в России: мифы и заблуждения

Настоящая монография представляет собой обобщение личного опыта и многолетних исследований автором социально-экономических проблем. Книга, представленная Вашему вниманию, обобщает научное мировоззрение, гражданскую позицию, жизненный опыт и ......

Портрет организатора провинциального туризма

Портрет организатора провинциального туризма

В книге проведено исследование современного состояния трудового потенциала в сфере провинциального туризма на материалах Вологодской области. Выявлены проблемы, сдерживающие формирование, развитие и реализацию трудового потенциала отрасли. ......

Теоретические и прикладные вопросы моделирования бизнес-процессов

Теоретические и прикладные вопросы моделирования бизнес-процессов

В монографии построены математические модели бизнес-процессов, а также введены в рассмотрение операции над бизнес-процессами, позволяющие проводить синтез сложных бизнес-процессов на основе базовых бизнес-процессов. Исследованы методы оценивания ......

Опционное хеджирование

Опционное хеджирование

Монография посвящена разработке моделей опционного хеджирования с учетом отношения инвестора к риску. Решаются задачи оптимального управления самофинансируемым портфелем, составленным из производного финансового инструмента в короткой  ......

От рыночных издержек к минимизации экологического ущерба

От рыночных издержек к минимизации экологического ущерба

Социально-экономические системы производят огромное количество отходов, которые требуют дальнейшей их утилизации. Практически данную задачу по утилизации мировое сообщество перекладывает на окружающую среду, исходя из того, что процесс ......

Специфика менеджмента и энергоменеджмента на предприятиях ТЭК России

Специфика менеджмента и энергоменеджмента на предприятиях ТЭК России

Понимание применения менеджмента имеет большое значение для современной практики развития управления в каждой стране и особенно в России. Но внедрение концепций и методик менеджмента не должно происходить путем прямого переноса опыта других ......

Моделирование маркетинговой стратегии регионального университета

Моделирование маркетинговой стратегии регионального университета

В монографии рассматриваются проблемы экономико-математического моделирования деятельности регионального университета в сфере дополнительного профессионального образования. Приводится концепция комплексного моделирования маркетинговой стратегии ......

Бизнес-планирование

Бизнес-планирование

Бизнес-планирование: курс лекций / Автор-сост. Р.Р. Байтасов В учебном пособии рассмотрены теоретические основы и технология бизнес-планирования на основе рекомендаций органов государственного управления Беларуси и Европейского банка ......

К вопросу об эффективном использовании нематериальных факторов

К вопросу об эффективном использовании нематериальных факторов

Современная экономика России развивается в мире ограниченных ресурсов, формирующих необходимость эффективного использования всех факторов развития регионов. На практике основной инструментарий ориентирован на рациональное использование ......

Корпоративная идентификация бизнеса:

Корпоративная идентификация бизнеса:

Корпоративная идентификация – неотъемлемая часть бизнеса и одно из направлений его планирования, управления и развития. Корпоративная идентификация отождествляется со всем тем, что делает саму организацию и ее деятельность в бизнес-среде ......

Денежно-кредитная политика России. Новые вызовы и перспективы. Монография

Денежно-кредитная политика России. Новые вызовы и перспективы. Монография

Работа посвящена исследованию состояния, тенденций и перспектив формирования и реализации денежно-кредитной политики России в контексте ее взаимодействия с иными направлениями государственной экономической политики - бюджетно-налоговой, ......

Анализ рынков

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг!
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (1)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

24.10.2017 - 13:28
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация