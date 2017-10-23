Дмитрий Кондратов
Современная денежно-кредитная политика в Евросоюзе
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783844355062
Книгопечатная продукция
Объем: 208 стр.
Работа посвящена денежно-кредитной политике, проводимой центральными банками странами Западной Европы с 1970 по 2009 г. Автор прослеживает процесс развития монетарной сферы в данном регионе и приходит к выводу, что монетаристский её вариант, провозглашающий устойчивость денег в качестве главной и долговременной цели государственной деятельности в сфере денежного обращения, применим лишь для высокоразвитой рыночной экономики. По иному дело обстоит дело в странах, экономика которых испытала воздействие разрушительных факторов и где ставятся масштабные задачи структуры производства, в то время как частный сектор, в силу своей финансовой слабости и низкой инвестиционной активности, не способен самостоятельно обеспечить необходимые изменения. Здесь денежно-кредитную политику целесообразно ориентировать непосредственно на решение задач экономического развития. Это рекомендация, - считает автор, - весьма актуальна для современных российских реалий, которые имеют много общего с ситуацией, характерной для Западной Европы с 1970 по настоящее время.
проблемы и тенденции развития
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