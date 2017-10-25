Анна Грабко
Смягчение последствий изменения климата в Республике Беларусь
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783844352047
Книгопечатная продукция
Объем: 144 стр.
Проведен анализ существующей нормативно-правовой базы и институциональной инфраструктуры Республики Беларусь, применимых к вопросам регулирования в области смягчения воздействия на климат и адаптации отраслей экономики к изменениям климата; рассмотрены основные правовые механизмы снижения антропогенного воздействия на климат, а также основные меры снижения антропогенного воздействия на климат: меры экономического стимулирования, механизмы рыночного регулирования, формы государственной поддержки; сформулированы основные положения и принципы нормирования в области выбросов и поглощения парниковых газов, а также разработаны принципы комплексных социально-экономических механизмов снижения уязвимости и повышения адаптационной способности различных отраслей экономики к климатическим изменениям, включая систему страховых и специальных компенсационных фондов; определена компетенция государственных органов, осуществляющих государственное управление и контроль в области изменения климата; подготовлены предложения по формированию правового и экономического механизмов смягчения последствий изменения климата в Республике Беларусь.
правовой и экономический механизм
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