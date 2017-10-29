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Петр Блинов

Платная медицина в России

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783843325097
Книгопечатная продукция
Объем: 188 стр.

Состояние здоровья населения является одним из важнейших факторов, определяющих национальную безопасность, темпы социально-экономического развития, уровень и качество жизни населения стран с развитой рыночной экономикой. Под здравоохранением в работе понимается подсистема общественного воспроизводства, выражающая экономические отношения между производителями и потребителями благ, связанных с охраной и укреплением здоровья населения. Место и роль здравоохранения в системе общественного воспроизводства во многом зависят от эффективности организации данной экономической системы. Именно поэтому вопросы организации хозяйственного механизма здравоохранения в последнее время находятся в центре внимания профессиональной среды, государственных деятелей и общественности. Действующая модель российского здравоохранения, по мнению ряда экспертов, не отвечает современным требованиям и задачам, что обусловливает необходимость его реформирования, развития рынка платных медицинских услуг и новых форм взаимодействия государства и бизнеса, направленных на решение социально-значимых вопросов в сфере здравоохранения.
Рынок платных медицинских услуг - формирование и развитие

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