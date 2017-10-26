Андрей Анно und Елена Буянова

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АГРОФЬЮЧЕРСОВ

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.

9783843323680

Книгопечатная продукция

Объем: 164 стр.



В работе были рассмотрены вопросы, связанные с изучением влияния рисков зернопроизводителя на эффективность агрофьючерсов. По результатам работы разработан инструментарий, применимый для анализа рынков агрофьючерсов на пшеницу. Проведено сравнение существующих методик анализа эффективности фьючерсных рынков и разработан общий подход к оценке степени влияния рисков зернопроизводителя на эффективность рынка агрофьючерсов. Предложен метод хеджирования финансовых рисков сельскохозяйственного производителя через построение фьючерсного портфеля.На основании регрессионного анализа волатильностей, выявлены основные факторы, воздействующие на рыночную эффективность агрофьючерсов: цены на нефть и валютный курс, что позволяет сформировать портфель фьючерсов для хеджирования данных рисков.Разработан способ регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, направленный на снижение рисков зернопроизводителя, пользующегося портфелем фьючерсов. На основании тестовых значений предполагается вводить через интервенции поправки цен, чтобы гипотеза эффективности рынков не отвергалась на 5% уровне значимости.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ФЬЮЧЕРСОВ ДЛЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ РИСКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Посмотрите также...

Операции РЕПО Сделка РЕПО (от англ. "repurchase agreement" (REPO) - соглашение об обратной покупке) - это договор о продаже имущества с последующим его выкупом по фиксированной цене. На российском финансовом рынке растет популярность сделок РЕПО. Подобные ......

Бизнес-инкубаторы России Бизнес-инкубаторы являются базовым элементом российской инновационной системы. В книге подробно изложены особенности функционирования и перспективы развития российских бизнес-инкубаторов. Предложены практические рекомендации повышения ......

Модернизация предприятий санаторно-курортного комплекса Данная монография - результат исследования современного состояния санаторно-курортного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области.В работе показаны результаты анализа качества услуг, материально-технической базы,сегментации потребителей ......

Влияние транспортной инфраструктуры на развитие региона В книге представлены суждения по определению социально-экономического содержания региональной транспортной инфраструктуры как транспортного инфраструктурного капитала, обладающего способностью в процессе реализации приносить региональному ......

Оценка затрат производственных предприятий Работа посвящена вопросу реализации методов количественного анализа на производственных предприятиях города Дубна. Целью данной работы является сравнительная оценка финансово-хозяйственной деятельности производственных предприятий города Дубна ......

Отраслевые рынки Перспективы развивающейся отрасли экономики являются актуальным вопросом для компаний и для отраслевых инвесторов, так как будущие тенденции определяют стратегию поведения фирм. Автор исследует пивоваренную отрасль с целью выявления будущих ......

Отношение жителей Москвы к игорному бизнесу Вековая страсть людей к игре, несмотря на все пессимистические доводы, неискоренима - к счастью для игорного бизнеса и к несчастью "игроманов". Желание "дать судьбе щелчок", как писал Достоевский, редко доводит до добра, и зачастую приводит к ......

Проституция: рынок, мораль и закон В книге представлен подход к экономическому исследованию проституции как рынка нелегальных услуг, основанный на построении и анализе формальных микроэкономических моделей. С этой целью изучаются особенности функционирования данного рынка, а ......

Рынок труда региона Главная цель предлагаемой монографии состоит в раскрытии ключевых направлений, наиболее полного использования огромного созидательного потенциала современного рынка труда региона для осуществления прогрессивной модернизации экономики ......

Трансформация системы распределения доходов Монография посвящена анализу трансформационных преобразований, происходящих в системе распределения доходов в современной российской экономике. Исследуются фундаментальные основы функционирования системы распределения доходов, а также ......

Конъюнктура рынка нефтепродуктов региона В исследовании разработана и апробирована методика мониторинга конъюнктуры рынка нефтепродуктов Волгоградской области, которая включает дескриптивный анализ состояния конъюнктуры регионального рынка нефтепродуктов; структурный анализ ......

О России - из России Настоящее издание представляет собой сборник избранных статей и докладов на научных форумах различного формата, опубликованных за 2003-2012 годы. В статьях и докладах рассматривается широкий спектр актуальных для России проблем: место России в ......

Реализация природоохранных программ в региональном природопользовании В работе обосновываются перспективные направления реализации региональных ивестиционных программ. Исследуются практический опыт, теоретические и методологические проблемы природоохранного планирования на основе повышения роли ......

Корпоративная собственность В монографии проведено исследование сущностныххарактеристик, места и роли в экономике, тенденцийтрансформации и перспектив развития отношенийкорпоративной собственности. Уточнены сущностныехарактеристики понятия "корпоративная собственность"и ......

Монография Концептуальность исследования этнического рынка труда включает в себя два направления. Первое рассматривает формирование этнической миграции с точки зрения этнического предпринимательства. Второе ориентируется на вынужденный характер ......

Тарифная политика Объект исследования: газоснабжающие организации, осуществляющие региональные проекты газоснабжения, которые развиваются независимо от экспортных магистральных систем транс-порта газа и ЕСГ.Цель работы: обоснование необходимости использования ......

Стратегии посреднических структур в российско-китайском сотрудничестве Работа посвяшена вопросам разработки экономико-математического аппарата, который может использоваться для обоснования управленческих решений российскими посредническими структурами, импортирующими машинно-техническую продукцию из Китая. При ......

Развитие институциональной теории на основе системного подхода В монографии представлена диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Работа выполнена на кафедре "Экономическая теория и предпринимательство" Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Защита ......

Законы развития общества В настоящее время мировая экономическая наука ощущает острый дефицит на системные экономические теории, способные объяснить изменения в развитии страны и предоставить концептуальные принципы государственного управления. В наступившем XXI веке ......

Источники воспроизводства основного капитала Монография посвящена проблемам учета и анализа источников воспроизводства основного капитала, связанных с необходимостью дополнительных научных знаний в области комплексного исследования путей повышения эффективности использования источников ......

Формирование туристско-рекреационного кластера В данной работе рассматриваются вопросы рационального использования конкурентных преимуществ муниципальных образований Новосибирской области, связанных с наличием значительного рекреационно-туристического потенциала. Дается краткая ......

Межотраслевые связи в АПК России От совершенства производственных связей и обусловленных ими экономических отношений сельскохозяйственных предприятий с переработчиками зависят темпы развития и эффективность сельскохозяйственного производства, всех отраслей АПК. Вопросы ......

Теория антагонистических игр В работе кратко излагаются основы теории антагонистических игр (АИ) и их применения для принятия управленческих решений в экономике с учетом неопределенности, конфликтности и риска. С целью расширения сферы применения АИ обосновываются новые ......

Управление взаимодействием системы образования и бизнес-сообщества Системная модернизация экономики России, ориентированной на инновационное развитие, сопряжена с проблемами кадрового обеспечения, усугубляющихся отсутствием эффективных партнерских отношений учреждений системы профессионального образования с ......

Качество жизни населения Качество жизни населения представляет собой важную социально-экономическую категорию, обобщающую категорию уровня жизни. Основное отличие качества от уровня жизни в том, что первое в идеале обобщает благоприятность всех аспектов и условий жизни ......

Механизмы координации субъектов рынка рекрутинговых услуг В России усиление влияния сферы услуг происходит замедленными темпами, однако последние десятилетия ознаменованы появлением множества новых видов предпринимательской деятельности. Одним из важнейших видов услуг в социально-ориентированной ......

Совершенствование потокового метода и учет энергетических затрат Доходность в нефтяной промышленности, наряду с другими факторами (добыча, инвестиции, налоговая нагрузка и др.), во многом определяется эффективностью управления финансовыми ресурсами с учетом специфических особенностей, обусловливающих основные ......

Стратегия развития топливно-энергетического комплекса России В представленной работе автор исследует состояние мирового и российского топливно-энергетического комплекса, возможности финансовой поддержки его развития и механизмы финансирования. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее ......

Трансграничный перелив капитала как одно из проявлений глобализации В монографии уделяется внимание такому проявлению процесса глобализации в конце XX - начале XXI в., как формирование общемирового инвестиционного пространства с крупномасштабным трансграничным переливом капитала. Ранее данным автором была ......

Взаимосвязь маркетинга и процесса интеграции иностранных студентов На современном этапе в Латвии, популярным является разработка и внедрение бизнес проектов и получение финансирования со стороны европейских фондов. Тема в области образования и интеграции студентов, обучающихся в высших учебных заведениях до ......

Технологические методы эффективного производства мяса бройлеров Определена эффективность раздельного по полу способа выращивания бройлеров высокопродуктивного кросса "Ross 308" по трем весовым категориям, экспериментально обоснован и разработан метод выращивания бройлеров с дифференцированной плотностью ......

Определение оптимальных условий реализации товара в кредит В монографии рассматриваются особенности осуществления кредитной сделки и определения оптимальных условий ее осуществления. Автором проведена серьезная работа по изучению теории потребительского поведения в целом, а также закона рыночного ......

Моделирование эффектов пространственной концентрации производства В работе представлен широкий класс математических и эконометрических моделей, которые расширяют возможности исследования факторов пространственной структуры экономики, региональных условий инвестирования и ожиданий инвесторов. Опираясь на идеи ......

Высшая школа Работа посвящена исследованию теоретических, институциональных, организационных и методических основ процесса формирования стратегии развития высшей школы в новых экономических условиях, именуемых "экономика знаний". Показан эволюционный ......