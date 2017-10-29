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Дмитрий Качалов

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783843323345
Книгопечатная продукция
Объем: 224 стр.

Варьируя уровнями возможных воздействий на кластер можно оценить изменение эффективности инновационных проектов по группам показателей (индикаторов): прямых микроэкономических, включая оценки: индекса рентабельности инновационного проекта, сопряженного эффекта операционного и финансового рычага; косвенных микроэкономических, включая оценки: роста эффективности организационных схем управления, роста кадрового потенциала, прироста научного задела; обеспечиваемые микроэкономические, включая оценки: приращения срока полезного использования идеи инновации, приращения рыночной емкости создаваемой инновационной продукции; мезо- и макро социально-экономические, включая оценки: роста отраслевой сбалансированность экономики, сокращения оттока капитала за рубеж при привлечении иностранных инвестиций, улучшения (ухудшения) экологии, роста деловой и хозяйственной активности отечественных предприятий, роста финансовой активности на отечественном рынке.
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СОСТАВЕ КЛАСТЕРА

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