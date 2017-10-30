R.C. DIMRI

Проблемы развития пенсионной системы России

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.

9783843321396

Книгопечатная продукция

Объем: 464 стр.



Институт пенсионной защиты играет важную роль в жизни современного общества: пенсионеры составляют четверть населения страны; через бюджет Пенсионного фонда России перераспределяется не менее 6% ВВП страны. Вместе с тем, отечественная пенсионная система функционирует на достаточно низком уровне. В значительной степени данная ситуация вызвана тем, что институт пенсионной защиты не адекватен современному состоянию рыночной экономики, он содержит ряд атрибутов директивной экономики. Действовавший ранее пенсионный механизм в связи с демократическими преобразованиями в стране утратил многие государственные рычаги принудительного управления социально-экономическими процессами, в связи с чем, он уже не способен формировать и перераспределять ресурсы пенсионной системы адекватно социальным потребностям государства, что привело к утрате доверия к пенсионной системе как плательщиков обязательных платежей, так и самих пенсионеров. В представленном исследовании на основе анализа функционирования российской пенсионной системы сформулированы предложения по ее реформированию в соответствие с современной социально-экономической обстановкой.

Вопросы теории и практики



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