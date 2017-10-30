Елена Каширина

Стоимостная оценка товарных знаков российских промышленных предприятий

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.

9783843321068

Книгопечатная продукция

Объем: 180 стр.



Наиболее ценными нематериальными активами промышленных предприятий, формирующих их стоимость и обеспечивающих получение будущих выгод, являются товарные знаки. Цель монографии заключается в развитии теоретико-методологических основ и выработке практических рекомендаций по оценке стоимости товарных знаков промышленных предприятий в рамках затратного, сравнительного и доходного подходов с учетом национальных особенностей. Для достижения цели была обоснована при определении стоимости конкретного товарного знака достаточность применения одного из трех классических подходов в зависимости от исходной информации, целей оценки и стадии жизненного цикла маркируемого им товара. Детализирована классификация факторов, формирующих стоимость товарного знака. Развиты концептуальные положения основных методов в рамках классических подходов к оценке стоимости товарных знаков промышленных предприятий. Обсуждаемые в монографии вопросы полезны студентам, аспирантам, а также саморегулируемым организациям оценщиков и оценочным компаниями при определении стоимости предприятия (бизнеса) в целом и товарных знаков в частности.

Теоретико-методологические основы и практические рекомендации



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