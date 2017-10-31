Сурцева Анна

Контрактное государство в России

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.

9783843313155

Книгопечатная продукция

Объем: 184 стр.



В монографии проведен комплексный институциональный анализ российского государства с использованием инструментария различных направлений неоинституциональной экономической теории. В работе дана развернутая характеристика государства с преобладанием контрактных начал. Автор монографии обосновывает с экономических позиций комплексный критерий отнесения государства к государству с преобладанием контрактных начал и выделяет возможные виды такого государства. Предложенный инструментарий позволяет автору выявить тенденции и основные проблемы становления контрактного государства в России, а так же обосновать подходы к институциональным реформам, направленным на изменение роли и функций российского государства в условиях становления рыночной экономики и контрактного общества. Работа представляет интерес для специалистов, занимающихся проблемами институциональной экономики, научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов вузов.

Теоретические модели и тенденции развития



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