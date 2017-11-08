Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


М. С. Будаева

Управление кредитными и лизинговыми платежами

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783843312189
Книгопечатная продукция
Объем: 204 стр.

В представленной работе рассмотрены вопросы развития экономики России посредством лизингового и кредитного инструментариев с применением инновационных технологий, позволяющих управлять стоимостью привлекаемых ресурсов с учетом изменяющихся экономических условий, финансового и имущественного состояния хозяйствующих субъектов. Раскрыты методические аспекты и источники инвестиций обновления основных производственных фондов. Приведены методические подходы оптимизации возрастной структуры основных производственных фондов промышленных предприятий. Проанализированы особенности становления лизинга, как в России, так и за рубежом. Приведены методики сравнительного анализа лизинга с альтернативными формами финансирования. Работа предназначена для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям, а также для научных работников, специалистов-практиков, занимающихся сферой лизинга и банковского кредитования.
при обновлении основных производственных фондов

Посмотрите также...

История и философия качества учета и финансово-кредитной деятельности

История и философия качества учета и финансово-кредитной деятельности

В учебном пособии рассматриваются история и философия научного познания, теория и методология научного исследования, а также принципы формирования системы качества учета и финансово-кредитной деятельности. В работе рассмотрены этапы ......

Популярная экономическая энциклопедия

Популярная экономическая энциклопедия

Популярная экономическая энциклопедия содержит около 600 терминов и понятий, в доступной форме раскрывающих одну из важнейших сфер жизнедеятельности общества - экономику, дающих представление о структуре современных экономических знаний. ......

Финансово-кредитный словарь (комплект из 3 книг)

Финансово-кредитный словарь (комплект из 3 книг)

В настоящем словаре раскрывается сущность финансов, денег и кредита, характеризуются их функции и состояние на 80-е годы ХХ века в социалистических, развивающихся и промышленно развитых капиталистических странах. Подробно рассматриваются ......

Техника и технология учётного процесса в кредитных организациях

Техника и технология учётного процесса в кредитных организациях

Статья содержит методические походы к построению комплексной системы банковского учета. Здесь рассматриваются методологические и организационные аспекты автоматизированной (компьютерной) формы организации учёта в кредитных организациях....

Электронные деньги. Интернет-платежи

Электронные деньги. Интернет-платежи

Для людей, интересующихся расчетами электронными деньгами и другими финансовыми услугами в сети Интернет, самая насущная задача – повышение собственной грамотности, овладение навыками и умениями пользоваться новыми информационными технологиями, ......

Теория государственного регулирования инвестиционно-финансовой сферы

Теория государственного регулирования инвестиционно-финансовой сферы

Разработана государственная политика финансового регулирования в бюджетно-налоговой системе и системе управления инфляцией, рассмотрены вопросы анализа существующих форм финансирования, приведена сравнительная оценка лизинга с альтернативными ......

Методика компетентностной оценки персонала инсорсинга

Методика компетентностной оценки персонала инсорсинга

Теория и практика менеджмента персонала, постоянно развивается в связи с меняющимися под воздействием научно–технического прогресса, экономическими условиями развития общества. Эффективность деятельности хозяйствующего субъекта связана с уровнем ......

Очерк развития кредитных учреждений в России

Очерк развития кредитных учреждений в России

Книга рекомендуется историкам, экономистам, обществоведам и и политологам, а также широкому кругу читателей, увлекающихся историей экономической мысли и историей России....

Качество кредитного портфеля российских банков. Особенности оценки и управления

Качество кредитного портфеля российских банков. Особенности оценки и управления

В монографии на основе системного подхода и анализа эволюции банковского кредитования уточнены теоретические положения и предложены практические рекомендации и направления обеспечения эффективного управления качеством кредитного портфеля ......

Анализ рынков

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...
7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность. 
В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

09.11.2017 - 13:59
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация