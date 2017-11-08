М. С. Будаева

Управление кредитными и лизинговыми платежами

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.

9783843312189

Книгопечатная продукция

Объем: 204 стр.



В представленной работе рассмотрены вопросы развития экономики России посредством лизингового и кредитного инструментариев с применением инновационных технологий, позволяющих управлять стоимостью привлекаемых ресурсов с учетом изменяющихся экономических условий, финансового и имущественного состояния хозяйствующих субъектов. Раскрыты методические аспекты и источники инвестиций обновления основных производственных фондов. Приведены методические подходы оптимизации возрастной структуры основных производственных фондов промышленных предприятий. Проанализированы особенности становления лизинга, как в России, так и за рубежом. Приведены методики сравнительного анализа лизинга с альтернативными формами финансирования. Работа предназначена для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям, а также для научных работников, специалистов-практиков, занимающихся сферой лизинга и банковского кредитования.

при обновлении основных производственных фондов



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