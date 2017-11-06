Павел Перведенцев

Складские распределительные системы

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.

9783843311694

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Объем: 144 стр.



Целью исследования является разработка логистических методов выбора вариантов складских распределительных систем для повышения эффективности их функционирования. В соответствии с целью исследования в работе были поставлены следующие задачи: -проанализировать развитие распределительных логистических систем, выявить перспективы развития систем распределения продукции в России; -рассмотреть основные задачи формирования складской сети; -разработать алгоритм выбора конфигурации логистической системы распределения продукции; -систематизировать методы определения места расположения склада в распределительной системе; -разработать рекомендации по совершенствованию логистического процесса на складе; -рассмотреть возможность управления процессами складирования и грузопереработки с использованием моделей и методов логистики; -усовершенствовать методический подход к решению транспортировки грузов при организации внутри складских перевозок. Предметом исследования являются модели и методы управления материальным потоком, рационализации процесса физического продвижения продукта от поставщика к потребителю.

Разработка логистических методов выбора вариантов складских распределительных систем



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