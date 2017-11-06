Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Ольга Иванова

Российский рынок труда специалистов в сфере информационных технологий

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783843311687
Книгопечатная продукция
Объем: 100 стр.

Трудно представить современное общество без информационных и коммуникационных технологий. Интернет, беспроводная связь, автоматизация информационных потоков и другие достижения технологического прогресса стали неотъемлемой частью как быта индивидуальных пользователей, так и бизнеса крупных корпораций. В начале 2000-х гг. рынок информационных технологий (ИТ) демонстрировал невероятный рост. И даже в период экономического кризиса он проявил заметную устойчивость, наглядно демонстрируя, насколько глубоко ИТ проникли в нашу жизнь. Естественно, что все тенденции, характеризующие определенный рынок товаров и услуг, автоматически формируют схожие изменения на рынке труда, ассоциированного с этой отраслью. В данном исследовании автор ставит своей целью провести анализ спроса и предложения на рынке труда ИТ – специалистов, выявить основные тенденции развития этого рынка, определить наиболее востребованные группы специалистов, обозначить основные факторы, определяющие уровень и степень дифференциации заработных плат, оценить необходимость регулирования рыночной среды и предложить соответствующие рекомендации.
Современные особенности и тенденции развития

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