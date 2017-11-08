Тамара Ли
Деловая культура современного Китая
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 г.
9783843309356
Книгопечатная продукция
Объем: 148 стр.
О растущем интересе к Китаю можно судить по количеству "руководств" по ведению бизнеса с китайцами, выходящих в печать ежегодно. Чем же данная монография отличается от уже существующих изданий? Во-первых, сохраняя практическую направленность, она опирается на фундаментальные работы по истории и культуре Китая. Во-вторых, книга знакомит читателя с трудами российских, западных и китайских учёных. В частности, были использованы материалы 89ти англоязычных публикаций, большинство из которых прежде не упоминались в российской научной мысли. В работе рассматривается китайская деловая этика (отношение к богатству, труду, времени; понятия "лицо" и "гуаньси"), особенности китайской деловой коммуникации (включая специфику переговорного процесса), организационная культура китайского предприятия и деловой этикет. Монография содержит практические рекомендации для бизнесменов, представляет собой сборник богатого эмпирического материала для китаистов и исследователей деловой культуры, а также может стать первым шагом на пути знакомства с культурой и реалиями Китая для тех, кого с этой страной пока не связывает ни деловой, ни научный интерес.
Теория и практика
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