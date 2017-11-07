Городнов Андрей

Развитие розничных торговых сетей

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2010 г.

9783843303897

Книгопечатная продукция

Объем: 276 стр.



На современном этапе становления рыночной экономики в России, в условиях широкомасштабной структурной перестройки экономики страны в целом, важнейшее значение приобретает создание и эффективное использование системы развития на различных уровнях управления и на предприятиях разных форм собственности. В настоящее время начинает проявляться тенденция к усилению их инновационной активности на основе реинжиниринга бизнес–процессов. Реинжиниринг бизнес- процессов является современным и эффективным подходом к реконструкции финансово-экономической деятельности предприятия на основе современных информационных технологий. Он ориентирован на реализацию принципов сквозного управления цепочками операций или бизнес-процессов, выполняемых взаимодействующими подразделениями предприятия с целью наилучшего удовлетворения запросов потребителей. Особенно актуальным реинжиниринг бизнес–процессов является для кризисных предприятий, так как последствия доминирования традиционного управления для них особенно разрушительно, а радикальное перепроектирование наиболее обосновано и экономически эффективно.

Методы и пути решения развития розничных торговых сетей в условиях реинжиниринга бизнес-процессов



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