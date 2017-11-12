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Жанар Ходжаниязова

Методическое указание Решение задач

Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2013 г.
9783659985669
Книгопечатная продукция
Объем: 108 стр.

Аннотация В данном методическом указании рассмотрены решение задач по микроэкономике и макроэкономике. Задачи различают по степени сложности, но любую из них можно решить, освоив те учебники и учебные пособия, которые используются в настоящее время. Проанализированы характерные особенности грамматического способа толкования, использование в процессе такого толкования различных методов решения задач по макроэкономике и микроэкономике. Большинство задач составлено с использованием метода интроспекции, т. е. по типу "представьте, что вы - президент акционерного общества…" и т.п. Это означает, что при обдумывании различных ситуаций важно обратиться к жизненному опыту, основанному на рациональном экономическом поведении. Различают два уровня функционирования рыночной экономики - "макроэкономику" и "микроэкономику" и, соответственно два уровня ее анализа "макроанализ" и "микроанализ". При решении задач одного жизненного опыта недостаточно, для этого требуется овладение вводными курсами в экономическую теорию.
Макроэкономика и Микроэкономика

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