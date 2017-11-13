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Виктор Катунин

Природа частной собственности в рыночном хозяйстве

Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2013 г.
9783659984839
Книгопечатная продукция
Объем: 340 стр.

Данное исследование посвящено экономическому осмыслению природы частной собственности. В рыночном хозяйстве автор рассматривает частную собственность как единство товарного и капиталистического способов присвоения-отчуждения благ и правомочий владения, распоряжения, пользования и др., которые соотносятся между собой как основание и основанное. Общие понятия собственности, владения, распоряжения, пользования, присвоения-отчуждения связывают экономическое содержание товарного и капиталистического отношений и их юридическую форму в единое целое. Характер категорий, выражающих отношения собственности, определяется конкретным, предметным содержанием, которое они отражают. Центральной проблемой выступает определение механизма формирования товарной и капиталистической форм частной собственности. Это осуществляется на основе определения природы двойственного труда товаропроизводителя и механизма формирования рыночной стоимости, их связи с капиталистическим способом соединения факторов производства. Исследование имеет практическую значимость. Адресуется специалистам в области экономической теории, а также всем, интересующимся вопросами природы частной собственности в рыночном хозяйстве.
системный и эволюционный подходы

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