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Анатолий Коробкин

Оценка эффективности организаций торговли

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.
9783659636189
Книгопечатная продукция
Объем: 132 стр.

В данном издании предложен комплекс статей по проблемам измерения и экономической оценки эффективности и конкурентоспособности деятельности торговых организаций в современных условиях развития инновационной экономики. В разделах издания освящаются принципиально новые подходы к измерению эффективности использования ресурсов торговли – основных, оборотных средств и персонала. Кроме этого, предложены подходы к оценке прибыльности и доходности торговых организаций,эффективности их расходов, а также к оценке эффективности инвестиционной и инновационной деятельности. Издание будет полезно студентам и слушателям образовательных программ высшего,послевузовского образования и дополнительного образования взрослых, а также руководителям и специалистам торговых организаций.
Эффективность функционирования торговых организаций: инновационные и классические подходы к оценке

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