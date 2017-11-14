Анатолий Коробкин

Оценка эффективности организаций торговли

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.

9783659636189

Книгопечатная продукция

Объем: 132 стр.



В данном издании предложен комплекс статей по проблемам измерения и экономической оценки эффективности и конкурентоспособности деятельности торговых организаций в современных условиях развития инновационной экономики. В разделах издания освящаются принципиально новые подходы к измерению эффективности использования ресурсов торговли – основных, оборотных средств и персонала. Кроме этого, предложены подходы к оценке прибыльности и доходности торговых организаций,эффективности их расходов, а также к оценке эффективности инвестиционной и инновационной деятельности. Издание будет полезно студентам и слушателям образовательных программ высшего,послевузовского образования и дополнительного образования взрослых, а также руководителям и специалистам торговых организаций.

Эффективность функционирования торговых организаций: инновационные и классические подходы к оценке



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