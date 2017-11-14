Лариса Гвоздарева und Александра Даулбаева

Регулирование и демографический спад для эффективности ВУЗов России

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.

9783659620676

Книгопечатная продукция

Объем: 160 стр.



На рынке высшего образования России отсутствует должный уровень конкуренции из-за привилегированного положения государственных вузов и активных мер государственного регулирования, поэтому эффективной конкурентной борьбы и отбора не наблюдается, так как пока не создана конкурентная среда и не работают механизмы рыночного регулирования, при которых вузы, вне зависимости от их формы собственности, не способные конкурировать на этом рынке, вынуждены будут "выходить из игры", отсеиваемые потребителями, что исключает необходимость оптимизации количества вузов административными методами. Вузы для "выживания" в условиях демографического спада за счет привле-чения студентов снижают требования к студентам и абитуриентам, что сни-жает качество обучения, а переход на государственное финансирование рож-дает избыточный спрос, дефицит бюджетных средств и низкую эффектив-ность их использования. Книга предназначена для всех интересующихся проблемами рынка высшего образования.

Исследование



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