Веста Маслакова
Статистический анализ эффективности субсидирования АПК
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.
9783659613708
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Объем: 88 стр.
В книге рассмотрены результаты исследования, целью которого являлось провести статистико-экономический анализ эффективности субсидирования деятельности сельскохозяйственных организаций, функционирующих на территории РФ. Ключевые слова: эффективность инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, результативность государственной поддержки, рентабельность сельскохозяйственной деятельности, окупаемость инвестиций.
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