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Веста Маслакова

Статистический анализ эффективности субсидирования АПК

Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.
9783659613708
Книгопечатная продукция
Объем: 88 стр.

В книге рассмотрены результаты исследования, целью которого являлось провести статистико-экономический анализ эффективности субсидирования деятельности сельскохозяйственных организаций, функционирующих на территории РФ. Ключевые слова: эффективность инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, результативность государственной поддержки, рентабельность сельскохозяйственной деятельности, окупаемость инвестиций.

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