С.В. Коверга
Технология и методы управления сбалансированным развитием предприятий
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.
9783659561122
Книгопечатная продукция
Объем: 244 стр.
В монографии рассмотрены теоретические и методические основы управления сбалансированным развитием промышленных предприятий. Разработана концепция и механизм управления сбалансированным развитием, ряд научно - методических подходов и экономико - математических моделей для оценки сбалансированности развития и управления сбалансированным развитием промышленных предприятий, а также подходы к управлению сбалансированным развитием, мониторингу сбалансированности, принятию управленческих решений в сфере управления сбалансированным развитием промышленных предприятий. Монография предназначена для широкого круга научных экономических специальностей. Может быть полезна в практической деятельности менеджмента всех уровней, лиц, ответственных за принятие комплексных управленческих решений, направленных на обеспечение эффективной деятельности современных предприятий.
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