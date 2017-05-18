Александр Прохоров
Русская модель управления
Издательство: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2014 г.
978-5-98062-097-4, 978-5-98062-088-2
Книгопечатная продукция
Объем: 496 стр.
Книга Александра Прохорова вторгается в область отечественной управленческой мифологии. Что представляет собой русская модель управления? Как на практике использовать ее особенности? Какие черты нашей национальной модели менеджмента являются мифом, а какие - реальностью? В каких случаях и почему наши управленческие дефекты превращаются в преимущества? Хороша наша модель управления или плоха? Каковы ее перспективы?
Знакомые всем проблемы рассматриваются под непривычным углом зрения. В результате пестрая мозаика явлений, охватывающих тысячелетнюю российскую историю, складывается в стройную систему взглядов (можно даже сказать, в теорию), позволяющую ответить на приведенные выше "вечные" вопросы. Автор обнаруживает специфически "русские" виды структур и процедур управления, описывает специальные управленческие технологии, освоенные нашими соотечественниками в прошлом и настоящем.
Книга адресована широкому кругу читателей.
4-е издание.
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