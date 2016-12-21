Дипак Малхотра
Я убрал твой сыр
I Moved Your Cheese
Издательство: Попурри, 2012 г.
978-985-15-1593-2, 978-1-60994-065-2
Книгопечатная продукция
Объем: 96 стр.
Через вдохновляющую историю о мышах нового поколения автор учит искать корни жизненных проблем, пересматривать и переоценивать действительность, изменять правила, преодолевать препятствия и управлять своей судьбой.
Для широкого круга читателей.
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