Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Дипак Малхотра

Я убрал твой сыр

I Moved Your Cheese

Издательство: Попурри, 2012 г.
978-985-15-1593-2, 978-1-60994-065-2
Книгопечатная продукция
Объем: 96 стр.

Через вдохновляющую историю о мышах нового поколения автор учит искать корни жизненных проблем, пересматривать и переоценивать действительность, изменять правила, преодолевать препятствия и управлять своей судьбой.

Для широкого круга читателей.

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