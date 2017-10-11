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Уильям Макрейвен

Заправляй кровать. 10 простых правил, которые могут изменить твою жизнь и, возможно, весь мир

Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.
978-5-9614-6572-3
Книгопечатная продукция
Объем: 126 стр.

Аннотация
Обучение длится полгода. Это мучительные забеги в мягком песке, ночные заплывы в холодной воде у Сан-Диего, преодоление полосы препятствий, бесконечные упражнения и сутки без сна. Всегда было холодно, мокро и тяжко. Для меня базовая подготовка «котиков» была целой жизнью испытаний, уместившейся в шесть месяцев. Итак, вот десять уроков, усвоенных мною в процессе подготовки. Надеюсь, они пригодятся и вам.
Уильям Макрейвен

О чем книга
Адмирал Уильям Макрейвен выступил перед выпускниками Техасского университета с речью, в которой рассказал о десяти жизненных принципах, которые вывел для себя еще во время обучения в тренировочном лагере "морских котиков". Эта речь взорвала интернет, набрав 10 миллионов просмотров. Оказалось, что правила, которые помогли «морскому котику» выжить в экстремальных условиях подготовки, а затем службы в спецназе, могут оказаться полезны каждому. В своей книге адмирал объясняет, как именно пришел к этим правилам и как они не раз спасали его и его сослуживцев. Прочитайте - и вы сможете изменить к лучшему свою жизнь... а может, и мир!
Почему книга достойна прочтения:
- Это 10 простых правил, следование которым изменит жизнь.
- Каждое правило иллюстрируется рассказами о подготовке курсантов на базе "морских котиков" и о спецоперациях, в которых эти правила спасли чью-то жизнь.
- И хотя это выводы, сделанные во время учебы на военной базе, эти уроки применимы ко всем: служившим и не служившим, мужчинам и женщинам любого возраста.

Кто автор
Уильям Макрейвен - адмирал ВМС США в отставке. С выдающимся отличием служил в военно-морском флоте. За 37 лет службы «морским котиком» он занимал руководящие позиции на всех уровнях. Последним назначением четырехзвездного адмирала стала должность главного командующего войсками специального назначения США.

Отзыв
Адмирал Уильям Макрейвен делится десятью уроками жизни, подкрепляя каждый из них поистине впечатляющими примерами из своей биографии. Из книги вы узнаете, почему характер важнее внешности, почему неудачи делают нас сильнее и почему первое, что мы должны сделать для изменения мира к лучшему, - заправить кровать.
Паша Прокофьев, автор Lifehacker.ru


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