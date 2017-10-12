Игорь Фомин

11 регион - уникальная территория, или как выйти из внутренней Индии

Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.

978-5-9908-1338-0

Книгопечатная продукция

Объем: 152 стр.





Что это за книга? Очередная автобиография? Путевые заметки? Психологическое пособие на тему, как изменить свою жизнь? Ни то, ни другое, ни третье. И то, и другое, и третье.

Игорь Фомин, предлагает свое видение мира, выработать который ему помогли походы. В конце концов, всю человеческую жизнь и каждый из ее значимых эпизодов можно рассматривать как поход - и воспользовавшись этим сравнением, понимаешь, какие важнейшие правила надо соблюдать, какие требования к себе предъявлять, чтобы этот поход был успешным. Эти правила применимы не только к человеку, но и к целому региону - что автор и пытается продемонстрировать на примере своей малой родины, Республики Коми, которая, как уверен Игорь, обладает огромным потенциалом, как и любой другой регион нашей необъятной страны.