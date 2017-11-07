Сергей Сухов

Катализатор величия

Серия: Мастера маркетинга

Издательство: Эксмо, 2017 г.

978-5-699-89642-4

Книгопечатная продукция

Объем: 172 стр.



Мы прожили уже 15% всего XXI века, но это первая книга раскрывающая все основные аспекты присутствия персоны в интернете - от выработки уникального личного позиционирования до ведения блога, активности в социальных сетях и подготовки авторских рассылок. Материал подготовлен на основе большого количества успешных проектов (кейсов), личного опыта автора (9 лет работы в сфере веб-технологий) а также результатах самых современных исследований в сфере когнитивных наук и нейромаркетинга. Из книги вы узнаете: · как грамотно сформулировать и, главное, реализовать маркетинговую стратегию присутствия персоны или авторского проекта в Интернете · какие инструменты дают максимальный эффект для личного продвижения и формирования персонального бренда в digital-средах · как генерировать вкусный и востребованный контент · как увеличить продажи, благодаря силе личного бренда Издание включает фрагменты интервью с известными людьми: Радиславом Гандапасом, Игорем Манном, Михаилом Кожуховым, Максимом Поташевым, Дэвидом Алленом, Алексеем Каптеревым, Давидом Яном и другими. Часть материла представлена в виде коротких диалогов с неким доктором Уэлсом, еще в прошлом веке предсказавшим появление параллельных миров и людей-нивидимок. Книга написана ярким и динамичным языком, рассчитана на специалистов по маркетингу и персональному брендингу.



