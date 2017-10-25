Тимоти Л. Кейнингем, Терри Г. Вавра, Лержан Аксой, Генри Уоллард
Мифы о маркетинге и лояльности потребителей
Loyalty Myths: Hyped Strategies That Will Put You Out of Business - and Proven Tactics That Really Work
Издательство: Добрая книга, 2007 г.
9785981241673, 978-5-98124-167-3
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Объем: 344 стр.
Пришло время разрушить ложные догматы классического маркетинга и отправить в отставку современных гуру маркетинга! В этой книге авторы, руководители одной из крупнейших консалтинговых компаний в области маркетинга, открывают шокирующую правду о маркетинге и лояльности потребителей: почти все, что вы знаете об этом, - ложь! На самом деле большинство общеизвестных аксиом и постулатов маркетинга основано на неверных данных или на неправильном толковании верных данных.
Критически рассматривая 53 самых распространенных мифа о маркетинге и лояльности клиентов, авторы используют результаты новейших исследований для полного разоблачения этих постулатов. Вместо банальных советов, которыми пичкают нас многочисленные гуру маркетинга, в этой книге вы найдете проверенные на практике технологии завоевания рынков и удержания клиентов - не ради самих рынков и клиентов, но ради успеха и процветания вашей компании.
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