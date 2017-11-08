Оуэйн Сервис, Рори Галлахер
Начинай с малого. Научно доказанная система достижения больших целей
Серия: МИФ. Личное развитие
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-994-8
Книгопечатная продукция
Объем: 208 стр.
Оуэйн Сервис, Рори Галлахер
Серия: МИФ. Личное развитие
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-994-8
Книгопечатная продукция
Объем: 208 стр.
|Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...
|7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность.
|В Москве развиваются новые форматы торговых точек
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|Какие навыки помогут не остаться без работы
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|Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
|Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
|Батенька, да у вас логотипинг! (2)
|Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
|Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
|В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
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|Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу.
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|ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер.
|Московское метро - Подземный Памятник архитектуры
|Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
|Художественные сокровища России (1)
|Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
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