Михаил Радуга, Александр Молчанов, Андрей Будько
Ленивая скотина. Мотиватор по-русски. Сверхвозможности человека. Выход из тела для ленивых (комплект из 3 книг)
Издательство: ИГ "Весь", 2017 г.
978-5-9573-3231-2, 978-5-9573-2536-9, 978-5-9573-2703-5
Книгопечатная продукция
Объем: 928 стр.
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
" Ленивая скотина. Мотиватор по-русски "
" Сверхвозможности человека "
" Выход из тела для ленивых "
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