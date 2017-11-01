Клаус Штюбен, Брэндон Бэйс, Александр Молчанов
Ленивая скотина. Мотиватор по-русски. Как стать свободным. Ты свободен (комплект из 3 книг)
Издательство: ИГ "Весь", 2017 г.
978-5-9573-3231-2, 978-5-9573-2516-1, 978-5-9573-2360-0
Книгопечатная продукция
Объем: 816 стр.
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
" Ленивая скотина. Мотиватор по-русски "
" Как стать свободным "
" Ты свободен "
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