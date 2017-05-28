А. Белановский

Большая энциклопедия продаж

Серия: 1000 бестселлеров

Издательство: Омега-Л, 2017 г.

978-5-370-04144-0

Книгопечатная продукция

Объем: 588 стр.



Эта книга - незаменимый путеводитель для менеджеров по продажам, начальников отделов продаж и сбыта, руководителей торговых предприятий, а также владельцев различных бизнесов.

Каждый, кто хочет научиться увеличивать свои продажи и повышать их конверсию, найдет здесь самые эффективные из современных техник - техник, которые продают сами.

В книге содержится ошеломляющая информация о психологии потребителя. Рекомендации автора - это ключ к эмоциям людей, который позволит вам влиять на принятие решений и в короткий срок кратно увеличить свои продажи.

Эта книга поможет вам увидеть свои ошибки, подскажет, как правильно написать скрипты и продающие тексты, подготовить выступление и видеоролик, создать кейс, научит работать с возражениями клиентов и многому другому.

