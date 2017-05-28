Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


А. Белановский

Большая энциклопедия продаж

Серия: 1000 бестселлеров
Издательство: Омега-Л, 2017 г.
978-5-370-04144-0
Книгопечатная продукция
Объем: 588 стр.

Эта книга - незаменимый путеводитель для менеджеров по продажам, начальников отделов продаж и сбыта, руководителей торговых предприятий, а также владельцев различных бизнесов.
Каждый, кто хочет научиться увеличивать свои продажи и повышать их конверсию, найдет здесь самые эффективные из современных техник - техник, которые продают сами.
В книге содержится ошеломляющая информация о психологии потребителя. Рекомендации автора - это ключ к эмоциям людей, который позволит вам влиять на принятие решений и в короткий срок кратно увеличить свои продажи.
Эта книга поможет вам увидеть свои ошибки, подскажет, как правильно написать скрипты и продающие тексты, подготовить выступление и видеоролик, создать кейс, научит работать с возражениями клиентов и многому другому.

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29.05.2017 - 14:39
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