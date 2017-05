Дональд Трамп, Мередит Макивер

Думай как чемпион. Откровения магната о жизни и бизнесе

Think Like a Champion: An Informal Education in Business and Life

Серия: Выбор редакции. Читай, меняйся!

Издательство: Эксмо, 2017 г.

978-5-699-96669-1

Книгопечатная продукция

Объем: 256 стр.



Один из величайших бизнесменов в мире с состоянием в 4,5 миллиарда долларов. Строительный магнат, владеющий 2 млн квадратных метров лучшей недвижимости Манхэттена. Его имя стало брендом и продается за миллионы долларов. Его история полна взлетов и падений, но после любого кризиса он неизменно поднимался, превосходя свой прежний максимум. Дональд Трамп - человек-легенда. Его правила лидерства - это бесценные уроки для всех, кто всерьез намерен добиться успеха в бизнесе и в жизни. Также выходит с названием "Лидерство. Золотые правила Дональда Трампа".