Подарок гениальному руководителю (комплект из 3 книг)
The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organization: Winning Global Markets: Yjw Businesses Invest and the World's High-Growth Cities: Your Strategy: How to Choose and Execute the Right Approach
Серия: Top Business Awards
Издательство: Эксмо, 2017 г.
978-5-699-95769-9
Книгопечатная продукция
Объем: 992 стр.
Мы подобрали для вас три книги, которые поднимут ваш бизнес до невероятных высот, научат управлять как бог и помогут построить стратегию, которая приведет к успеху.
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