Подарок гениальному руководителю (комплект из 3 книг)

Поздравляем вас, вы - Гений! И все люди - гении! В каждом из нас теплится искра Творца, и Лисси Мусса в новой книге докажет вам, что вы гениальны, и даже выпишет соответствующий документ. Но это не все: если у вас в руках эта книга, значит, вам ......