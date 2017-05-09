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Стратегия

On Strategy

Серия: Harvard Business Review: 10 лучших статей
Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.
978-5-9614-6003-2, 978-5-9614-5861-9, 978-1-4221-5798-5, 978-5-9614-5626-4
Книгопечатная продукция
Объем: 288 стр.

О чем книга
Harvard Business Review - главный деловой журнал в мире. С гордостью представляем новый выпуск серии "HBR: 10 лучших статей", посвященный проблемам стратегического планирования бизнеса.
Если ваша компания тратит массу энергии на стратегическое планирование, результатами которого вы недовольны, то это книга для вас. Из сотен статей HBR, посвященных планированию, мы выбрали самые полезные с практической точки зрения. Из них вы узнаете, какие конкурентные силы должны учитываться при разработке стратегии компании; какие показатели важно принимать во внимание, а какие - нет; кому стоит делегировать принятие решений. И самое главное: как претворить великолепную стратегию в блестящие результаты.

Почему книга достойна прочтения
• Стратегия для компании - то же самое, что карта для мореплавателя: постарайтесь сделать ее четкой, понятной и ведущей прямо к цели.
• Вы научитесь внедрять грамотно составленную стратегию в реальную практику компании, а значит, научитесь добиваться поставленных бизнес-целей.
• Лучшие статьи о стратегическом планировании в одном месте – больше не надо собирать подборку Harvard Business Review и читать краткие содержания.

Кто авторы
Коллектив Harvard Business Review - уникальное собрание таких ярких умов современности, как Майкл Портер, Джим Коллинз, Роберт Каплан, Дэвид Нортон и др.

Ключевые понятия
Стратегия, стратегическое планирование, сбалансированная система показателей, видение.
2-е издание.

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