Том Рат, Дональд Клифтон

Сила оптимизма. Почему позитивные люди живут дольше

Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.

978-5-9614-6399-6

Книгопечатная продукция

Объем: 108 стр.



Цитата

"Позитивные эмоции - не роскошь, а предмет первой необходимости".

Дональд Клифтон, Том Рат



О чем книга

О том, насколько серьезно и сильно влияют на нашу жизнь и здоровье эмоции. Подавляя их или, наоборот, провоцируя на вход, мы оказываем определенное влияние на всю нашу дальнейшую жизнь. Глупости? Нет! Что-то из разряда индийских верований или дзен-буддизма? Опять нет. Всего лишь кропотливые исследования, фокус-группы, опросы и наблюдения американских психологов на тему человеческого оптимизма.



Почему книга достойна прочтения

? Яркие примеры из жизни и бизнеса, основанные на позитивном настрое людей;

? Оптимизм как лучшее медикаметозное средство: доказательства и способы применения;

? Реальные истории реальных исцелений от смертельных болезней, или Улыбка спасет мир;

? Эффективность оптимизма. Может ли позитивный настрой на работе и в отношениях с друзьями одновременно укрепить брак и помочь в завоевании авторитета со стороны собственных детей?



Для кого эта книга

Адресована широкой аудитории.



Кто автор

Дональд Клифтон - Доктор философии. Американская психологическая ассоциация называет отцом и психологии человеческих достоинств и дедушкой позитивной психологии. Он занимал пост председателя совета директоров Института Gallup.

Том Рат - американский писатель, исследователь и оратор, чьи книги проданы в мире более чем 5-миллионным тиражом и переведены на 16 языков. В настоящее время является руководителем глобальной практики Института Gallup. Проводит выездные тренинги, на которых помогает сотрудникам крупнейших корпораций находить и использовать свои сильные стороны. Является внуком Дональда Клифтона.



Ключевые понятия

Психология; менеджмент; мотивация.





