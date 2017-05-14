Том Рат, Дональд Клифтон
Сила оптимизма. Почему позитивные люди живут дольше
Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.
978-5-9614-6399-6
Книгопечатная продукция
Объем: 108 стр.
Цитата
"Позитивные эмоции - не роскошь, а предмет первой необходимости".
Дональд Клифтон, Том Рат
О чем книга
О том, насколько серьезно и сильно влияют на нашу жизнь и здоровье эмоции. Подавляя их или, наоборот, провоцируя на вход, мы оказываем определенное влияние на всю нашу дальнейшую жизнь. Глупости? Нет! Что-то из разряда индийских верований или дзен-буддизма? Опять нет. Всего лишь кропотливые исследования, фокус-группы, опросы и наблюдения американских психологов на тему человеческого оптимизма.
Почему книга достойна прочтения
? Яркие примеры из жизни и бизнеса, основанные на позитивном настрое людей;
? Оптимизм как лучшее медикаметозное средство: доказательства и способы применения;
? Реальные истории реальных исцелений от смертельных болезней, или Улыбка спасет мир;
? Эффективность оптимизма. Может ли позитивный настрой на работе и в отношениях с друзьями одновременно укрепить брак и помочь в завоевании авторитета со стороны собственных детей?
Для кого эта книга
Адресована широкой аудитории.
Кто автор
Дональд Клифтон - Доктор философии. Американская психологическая ассоциация называет отцом и психологии человеческих достоинств и дедушкой позитивной психологии. Он занимал пост председателя совета директоров Института Gallup.
Том Рат - американский писатель, исследователь и оратор, чьи книги проданы в мире более чем 5-миллионным тиражом и переведены на 16 языков. В настоящее время является руководителем глобальной практики Института Gallup. Проводит выездные тренинги, на которых помогает сотрудникам крупнейших корпораций находить и использовать свои сильные стороны. Является внуком Дональда Клифтона.
Ключевые понятия
Психология; менеджмент; мотивация.