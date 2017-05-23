Ицхак Калдерон Адизес
Новые размышления о личном развитии. Книга 2
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-752-4
Книгопечатная продукция
Объем: 240 стр.
Ицхак Калдерон Адизес
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-752-4
Книгопечатная продукция
Объем: 240 стр.
|Как построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правила
|Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
|Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании (2)
|Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы.
|Ученые назвали самую депрессивную социальную сеть
|Instagram оказывает «самое пагубное воздействие на здоровье молодых людей», — констатируют сотрудники Британского Королевского общества здравоохранения по итогам своего нового исследования.
|Много ли государство "зарабатывает" на нарушителях...
|Дайджест постановлений ФАС России о наложении штрафов за нарушения законодательства о рекламе.
|6 майских тезисов о креативности в рекламе
|Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» является одним из крупнейших событий креативной индустрии в Восточной Европе и главным событием в сфере маркетинга и рекламы Беларуси. Поэтому где, как ни здесь, можно увидеть повестку дня рекламного рынка – все то, чем дышит индустрия коммерческого творчества и что видит в качестве своих основных ориентиров. Посетив мероприятие в рамках международной команды жюри в номинации «Социальная реклама», мы выделили шесть основных пунктов, которые, на наши взгляд, помогают познакомиться с актуальными трендами и сделать выводы на будущее.
|Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
|В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
|ДИЗАЙН и РЕКЛАМА
|Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу.
|Художник-археолог
|ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер.
|Московское метро - Подземный Памятник архитектуры
|Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
|Художественные сокровища России (1)
|Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
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