Шохам Адизес, Нир Бен Лави

Совещания по Адизесу. Практическое руководство

Серия: МИФ. Бизнес

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.

978-5-00100-469-1

Книгопечатная продукция

Объем: 144 стр.



О книге

Для того чтобы хорошо управлять, необходимо принимать правильные решения и внедрять эти решения в практику с необходимым результатом. Если этот процесс предполагает определенный вклад или содействие со стороны разных людей, то потребуется проведение совещаний. И то, как эти совещания будут проводиться, непосредственно повлияет на качество принимаемых вами решений и результативность их практического внедрения. Также и то, как эти совещания будут проводиться, окажет прямое влияние на культуру вашей компании, равно как и на вашу реакцию на возможные будущие проблемы. Поэтому способ проведения совещаний не менее, чем что-либо иное, определяет грядущий успех или провал наших начинаний.

Эта книга дает системное представление о том, как принимать правильные решения и результативно их внедрять. Системный подход авторов к совещаниям делает их мощным и правильным инструментом.

Эта книга использует знания, практический опыт и результаты исследований в области организации и проведения совещаний, накопленные и самим доктором Ицхаком Калдероном Адизесом, и сотрудниками Института Адизеса за более чем сорок лет работы. В ней собраны и изучены передовые практики в проведении совещаний различного типа.



Из предисловия Ицхака Адизеса

Методология Адизеса была апробирована на тысячах коммерческих, некоммерческих, государственных и частных организаций в различных сферах и мировых культурах. У этой Методологии уже весьма внушительная история достижений.

Значительная часть Методологии Адизеса отсылает к вопросам правильной организации совещаний. В этом практическом руководстве Шохам и Нир предлагают весьма доступное объяснение того, как следует руководствоваться Методологией Адизеса во время проведения совещаний. Они взяли чрезвычайно сложную и детально разработанную систему управления совещанием - ее освоение с полным погружением и проработкой у специалистов Института Адизеса занимает годы - и превратили ее в краткое, легкое для усвоения и готовое к немедленному использованию руководство.

Я их поздравляю и благодарю за то, что они сделали, поскольку я знаю, что проделанная ими работа будет большим подспорьем в работе менеджеров по всему миру.



Для кого эта книга

Для всех менеджеров и руководителей.



Цитаты из книги

Почему мы их не любим?

Согласитесь ли вы с тем, что большинство людей ненавидят совещания? Чаще всего люди уходят после них изнуренными, разочарованными и неуверенными в том, что хоть что-то удалось решить.



Совещательная среда

В футболе поле для игры имеет четкую разметку. Каждый знает его длину и ширину и то, как выглядит это поле. Это типовое правило. То же самое справедливо для ведения совещаний: нужна четко заданная совещательная среда.



Интегратор

Интегратор должен в режиме реального времени отмечать ключевые моменты обсуждаемого вопроса, используя флипчарт или проектор, так как они помогают держать внимание группы.



Не отвлекаться

Если совещания сопровождаются кофе или закусками, то это должно быть организовано вне места заседания. Во время перерывов присутствующие могут взять что-то перекусить или кофе и прийти с этим на заседание, но нежелательно, чтобы участники прерывали ход совещания походами за чашечкой кофе.



Своевременность

Очень важна своевременность. Если мы чересчур рано примем решение, то можем столкнуться со слишком высоким риском. Если же будем слишком долго ждать, то рискуем пропустить окно возможностей. И как нейтрализовать эти риски - уже само по себе решение.



Повестка дня

Повестка совещания должна быть представлена председательствующему как минимум за сутки. Он может вычеркнуть любой вопрос, таким образом запрещая его обсуждение или рассмотрение состояния дел по его исполнению в свое отсутствие



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