Дмитрий Титов, Константин Шереметьев, Антон Смирнов, Юрий Суздаль
Лидовое побоище. Как заработать на своем имидже. Интеллектика. Интеллект. Инструкция по применению (комплект из 4 книг)
Издательство: ИГ "Весь", 2015 г.
978-5-9573-2942-8, 978-5-9573-2911-4, 978-5-9573-2763-9, 978-5-9573-2981-7
Книгопечатная продукция
Объем: 1600 стр.
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
"ЛИДовое побоище. Маркетинговые инструменты для продвижения бизнеса в интернете",
"Как? Заработать на своем имидже! Практическое руководство",
"Интеллектика. Как работает ваш мозг",
"Интеллект. Инструкция по применению".
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