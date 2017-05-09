Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Александр Кичаев, Саймон Купер, Виктор Лопатин, Андрей Мартынов

Креатив. Стратегии умных продаж. Великолепный лидер. Искусство красивых побед (комплект из 4 книг)

Издательство: ИГ "Весь", 2016 г.
978-5-9573-3005-9, 978-5-9573-2856-8, 978-5-9573-2098-2, 978-0-273-72059-7, 978-5-9573-2858-2
Книгопечатная продукция
Объем: 896 стр.

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
"Креатив. Самое полное руководство по креативности и созданию новых идей",
"Стратегии успешных продаж. Экспресс-курс для начинающих менеджеров",
"Великолепный лидер. Что знают, делают и говорят лучшие руководители",
"Искусство красивых побед в бизнесе, карьере и личной жизни по принципам айкидо-хо".

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10.05.2017 - 14:48
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