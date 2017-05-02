Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер

Пророчество богатого папы

Rich Dad's Prophecy

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Книгопечатная продукция

Объем: 464 стр.



"Пророчество богатого папы" покажет вам, как уже в ближайшем будущем система пенсионного финансирования повлияет на судьбу каждого из нас, независимо от возраста и места проживания. Эта книга раскроет причины грядущего краха, и расскажет не только о самых лучших способах защиты вашего состояния, но и о том, как извлечь выгоду из предстоящих событий.

Вы узнаете:

как страхи, мечты и действия миллионов людей, родившихся в период демографического взрыва, будут управлять экономикой будущего;

почему старый совет "Покупай, храни и вкладывай в разные предприятия" может привести к финансовому краху;

почему перед большим взрывом биржа переживет еще один бум и когда это случится по предсказанию богатого папы;

как построить себе персональный финансовый ковчег, чтобы остаться на плаву в бурных водах, и какие виды инвестицийпредпочитал богатый папа, включая свободные от налогов фонды с интересом в 7 и более процентов.

