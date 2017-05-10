Начни (подарочный комплект из 2 книг)
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-744-9, 978-5-00100-223-9
Книгопечатная продукция
Объем: 304 стр.
Тот, кому вы подарите комплект с книгой "Начни", запомнит это надолго - ведь в его календаре больше не будет страницы "завтра", полной страхов и сомнений. Только сегодня и только вперед. Если вы знаете человека, которому как воздух нужен заряд позитивной энергии и отвага жить по-новому - сделайте его счастливее, подарив этот комплект. Он поможет сделать первый шаг к мечте.
К комплекту прилагается закладка и вдохновляющая открытка.
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