Начни (подарочный комплект из 2 книг)

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.

978-5-00100-744-9, 978-5-00100-223-9

Книгопечатная продукция

Объем: 304 стр.



Тот, кому вы подарите комплект с книгой "Начни", запомнит это надолго - ведь в его календаре больше не будет страницы "завтра", полной страхов и сомнений. Только сегодня и только вперед. Если вы знаете человека, которому как воздух нужен заряд позитивной энергии и отвага жить по-новому - сделайте его счастливее, подарив этот комплект. Он поможет сделать первый шаг к мечте.



К комплекту прилагается закладка и вдохновляющая открытка.



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