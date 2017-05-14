На пределе (подарочный комплект из 2 книг)

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.

978-5-00100-744-9, 978-5-00057-812-4

Книгопечатная продукция

Объем: 272 стр.



В этом наборе - один из самых крутых бестселлеров 2016 года. В книге - мощный семидневный интенсив по личностному развитию от ведущего скандинавского тренера. Сотни тысяч человек по всему миру (и МИФотворцы тоже!) прошли этот интенсив: подъем в 5 утра, никакого телевизора, новые привычки, осознанность, энергия. Неделя на пределе становится одним из самых ярких воспоминаний в жизни. И меняет человека навсегда. Подарите этот комплект другу, двоюродной сестре или себе - чтобы проверить границы своих возможностей и стать лучшей версией себя.



К комплекту прилагается закладка и вдохновляющая открытка.



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