Между надо и хочу (подарочный комплект из 2 книг)
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-412-7, 978-5-00100-744-9
Книгопечатная продукция
Объем: 240 стр.
Возьмете эту коробку в руки и почувствуете - трепещет внутри, как крылья тропической бабочки, бьется, норовит выскользнуть. Будто крышка сейчас не выдержит и откроется сама, ведь внутри ему так тесно - вдохновению. Кому бы его подарить? В этой коробке - море вдохновения, смелость самому выбирать свой путь и мечты, выпадающие из карманов пальто. Набор, который разрешает забыть все, что надо делать, чтобы вспомнить о том, что делать хочешь.
К комплекту прилагаются закладка и вдохновляющая открытка.
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