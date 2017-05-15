Между надо и хочу (подарочный комплект из 2 книг)

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.

978-5-00100-412-7, 978-5-00100-744-9

Книгопечатная продукция

Объем: 240 стр.



Возьмете эту коробку в руки и почувствуете - трепещет внутри, как крылья тропической бабочки, бьется, норовит выскользнуть. Будто крышка сейчас не выдержит и откроется сама, ведь внутри ему так тесно - вдохновению. Кому бы его подарить? В этой коробке - море вдохновения, смелость самому выбирать свой путь и мечты, выпадающие из карманов пальто. Набор, который разрешает забыть все, что надо делать, чтобы вспомнить о том, что делать хочешь.



К комплекту прилагаются закладка и вдохновляющая открытка.



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