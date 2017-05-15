Золотые правила (подарочный комплект из 2 книг)
Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-457-8, 978-5-00100-744-9
Книгопечатная продукция
Объем: 320 стр.
Подарок для тех, кто хочет достичь небывалых высот - в работе над собой, спорте, любимом деле, воспитании детей. Где угодно. Сверхцели, сверхзадачи, сверхрезультаты. Система легендарного тренера Боба Боумана, воспитавшего не одно поколение олимпийцев + блокнот для амбициозных планов + вдохновение и мотивация = дело, которым можно гордиться. И жизнь чемпиона.
К комплекту прилагаются закладка и вдохновляющая открытка.
Посмотрите также...
На пределе (подарочный комплект из 2 книг)
В этом наборе - один из самых крутых бестселлеров 2016 года. В книге - мощный семидневный интенсив по личностному развитию от ведущего скандинавского тренера. Сотни тысяч человек по всему миру (и МИФотворцы тоже!) прошли этот интенсив: подъем в ......
Творческие права (подарочный комплект из 2 книг)
Эта книга помогает сделать искусство частью вашей жизни. Открыть глаза и увидеть красоту мира. Перестать бояться того, что могут сказать о плодах ваших трудов. Не важно, художник вы или нет, - эта уникальная и просто красивая книга подарит ......