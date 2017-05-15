Золотые правила (подарочный комплект из 2 книг)

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Кто придумал вегетарианство? Как из системы питания оно превратилось в маркетинговый мегатренд? И как на это реагируют популярные бренды?

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