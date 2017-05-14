Н. Д. Анисимова
Целевое управление государством, регионом, предпринимательством. Цели-средства. Потребности. Власть
Серия: Система Человек - Государство
Издательство: Спутник +, 2017 г.
978-5-9973-4188-6
Книгопечатная продукция
Объем: 96 стр.
Теоретические основы системного подхода: постановка целей, модель Цели - Средства; аналитическая работа; системный анализ; блоковая демократия; маркетинг. Унифицированная организационная структура управления государством, регионом, предпринимательством. Иммунитет системы Человек - Государство.
Книга может быть полезной для студентов и преподавателей вузов, структур повышения квалификации, деловых людей, предпринимателей, управленцев разного уровня, бизнеса (большого, среднего, малого).
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