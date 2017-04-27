Дон Секстон

Университет Трампа. Маркетинг

Издательство: Попурри, 2011 г.

978-985-15-1299-3, 978-0-470-45307-0

Книгопечатная продукция

Объем: 496 стр.



Это уникальное в своем роде руководство по практическому маркетингу поможет каждому, кто хочет получать больше доходов, прибылей или иметь более высокую рентабельность инвестиций. Вы узнаете, какие методы действенны, а какие нет, и научитесь правильно подбирать нужные тактические приемы для своего бизнеса. Кроме того, вы найдете здесь главы, подробно рассказывающие об особенностях маркетинга в условиях экономического кризиса, а также о маркетинге в сфере недвижимости.



Для широкого круга читателей.

