Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Дон Секстон

Университет Трампа. Маркетинг

Издательство: Попурри, 2011 г.
978-985-15-1299-3, 978-0-470-45307-0
Книгопечатная продукция
Объем: 496 стр.

Это уникальное в своем роде руководство по практическому маркетингу поможет каждому, кто хочет получать больше доходов, прибылей или иметь более высокую рентабельность инвестиций. Вы узнаете, какие методы действенны, а какие нет, и научитесь правильно подбирать нужные тактические приемы для своего бизнеса. Кроме того, вы найдете здесь главы, подробно рассказывающие об особенностях маркетинга в условиях экономического кризиса, а также о маркетинге в сфере недвижимости.

Для широкого круга читателей.

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