Роб Фитцпатрик

Спроси маму. Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?

Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.

978-5-9614-6177-0

Книгопечатная продукция

Объем: 156 стр.



Роб Фитцпатрик. Секреты лаборатории питания: Наука похудения, мифы о силе воли и пользе диет



"Я технарь, а не продавец. Все книги, посвященные искусству продаж, которые мне довелось читать, были написаны теми и для тех, кто уже достаточно хорошо освоил работу с людьми. Они знакомы с негласными правилами общения. Мне же пришлось осваивать их с превеликим трудом, буквально с нуля. Вы наверняка слышали эту фразу: "Вы мне не звоните, я сам вам позвоню"? Мне ее тоже говорили (и я верил этим словам). Благодаря бесценной помощи коллег и наставников я наконец научился понимать, что к чему, и смог заключить сделки с такими компаниями, как Sony и MTV. Но я узнал и о том, какая глубокая пропасть лежит между цифрами в учебниках и в выписках с банковских счетов".

Роб Фитцпатрик



О чем книга

Стив Бланк, гуру стартап-движения, говорит, что главное для начинающего предпринимателя - это "выйти из офиса", то есть начать напрямую узнавать у клиентов, что им нужно. Однако получите ли вы действительно важную информацию, зависит от того, какие вопросы вы будете задавать. Кстати, самый популярный вопрос - "Нравится ли вам наша идея или продукт"? - неверен. Это все равно, что спрашивать маму, по душе ли ей ваша идея: она любит вас и в любом случае похвалит, не желая расстраивать. Так же поступают и 99 % клиентов. В общем, чтобы быть успешным предпринимателем, надо знать, как и что именно спрашивать, и по книге Роба Фитцпатрика вы научитесь это делать! Автор поможет вам понять, когда ответ дается из вежливости и не несет никакой ценности, подскажет, в каком направлении следует развивать беседу, какие уточняющие вопросы задавать, как избегать социально желаемых ответов, как понять, что в продукте хорошо или плохо, нужен ли он рынку, как его правильно позиционировать - и все это со множеством реальных примеров.

Перед вами краткое, полезное и написанное с хорошим юмором практическое руководство по эффективному общению предпринимателя с клиентами. Оно поможет вам сэкономить время, деньги и нервы.



Почему книга достойна прочтения

• Вы научитесь общаться с клиентами так, чтобы получать от них максимально актуальную информацию о своей бизнес-идее или товаре: востребованности, плюсах и минусах, потенциале и т.д.

• Автор приводит "живые" примеры правильных и неправильных вопросов, с которыми можно или, наоборот, не стоит заходить к клиентам.

• Вы также сможете правильно интерпретировать ответы клиентов и понимать, какие встречные вопросы требуется задать для прояснения их потребностей.



Прочитав эту книгу, вы:

• научитесь общаться с клиентами так, чтобы получать от них максимально актуальную информацию о своей бизнес-идее или товаре;

• изучите множество примеров правильных и неправильных вопросов, с которыми стоит или не стоит заходить к клиентам;

• сможете правильно интерпретировать ответы клиентов и понимать, какие встречные вопросы требуется задать для прояснения их потребностей.



Для кого эта книга

Для предпринимателей, стартаперов, менторов, продавцов, студентов экономических вузов.



Автор

Роб Фитцпатрик - Роб Фитцпатрик - бизнесмен, партнер в Founder Centric, где он помогает бизнес-акселераторам ЕС, университетам и компаниям разрабатывать и внедрять более эффективные программы обучения стартапов. Выпускник YCombinator, он успешно обанкротил три компании и создал продукты, которые используются по всему миру такими гигантами, как MTV и Sony. Работает в Университетском колледже Лондона.



Оформление книги

Формат 70х100/16, переплет 7Бц, матовое покрытие, выборочный лак, бумага офсетная белая 100 г, шелковое ляссе.



Ключевые слова

Продажи, бизнес-идея, бизнес, клиент, успех, задачи, эффективное общение, спроси маму, Роб Фитцпатрик.



Отзывы

Это самая полезная книга для создающего новый продукт предпринимателя!

В ней содержится совершенно прикладная технология: как поговорить с потенциальным клиентом, узнать его проблемы и осознать, какой продукт будет полезен. Акселератор ФРИИ, через который проходят сотни компаний в год, использует эту методологию каждый день. Крайне рекомендую книгу к прочтению до того, как вы потратите первый рубль на разработку продукта.

Дмитрий Калаев, руководитель акселератора ФРИИ



До сих пор помню, как мы с компанией "Баба-Деда" устроили в СКОЛКОВО презентации предпринимателей для бабушек. Вот для самых настоящих бабушек. И как выступающим было сложно находить простые, но очень нужные слова. Уйти от всех своих аббревиатур и англицизмов. Мероприятие прошло на ура.

Именно поэтому я рекомендую эту книгу всем. Говорить с потребителем на одном языке, задавать правильные вопросы и уметь это делать вовремя - ключевые качества предпринимателя.

Михаил Хомич, руководитель Ассоциации менторов бизнес-школы СКОЛКОВО,

старший преподаватель МГУ и МГИМО





