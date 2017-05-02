Роб Фитцпатрик
Спроси маму. Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?
Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.
978-5-9614-6177-0
Книгопечатная продукция
Объем: 156 стр.
Роб Фитцпатрик. Секреты лаборатории питания: Наука похудения, мифы о силе воли и пользе диет
"Я технарь, а не продавец. Все книги, посвященные искусству продаж, которые мне довелось читать, были написаны теми и для тех, кто уже достаточно хорошо освоил работу с людьми. Они знакомы с негласными правилами общения. Мне же пришлось осваивать их с превеликим трудом, буквально с нуля. Вы наверняка слышали эту фразу: "Вы мне не звоните, я сам вам позвоню"? Мне ее тоже говорили (и я верил этим словам). Благодаря бесценной помощи коллег и наставников я наконец научился понимать, что к чему, и смог заключить сделки с такими компаниями, как Sony и MTV. Но я узнал и о том, какая глубокая пропасть лежит между цифрами в учебниках и в выписках с банковских счетов".
Роб Фитцпатрик
О чем книга
Стив Бланк, гуру стартап-движения, говорит, что главное для начинающего предпринимателя - это "выйти из офиса", то есть начать напрямую узнавать у клиентов, что им нужно. Однако получите ли вы действительно важную информацию, зависит от того, какие вопросы вы будете задавать. Кстати, самый популярный вопрос - "Нравится ли вам наша идея или продукт"? - неверен. Это все равно, что спрашивать маму, по душе ли ей ваша идея: она любит вас и в любом случае похвалит, не желая расстраивать. Так же поступают и 99 % клиентов. В общем, чтобы быть успешным предпринимателем, надо знать, как и что именно спрашивать, и по книге Роба Фитцпатрика вы научитесь это делать! Автор поможет вам понять, когда ответ дается из вежливости и не несет никакой ценности, подскажет, в каком направлении следует развивать беседу, какие уточняющие вопросы задавать, как избегать социально желаемых ответов, как понять, что в продукте хорошо или плохо, нужен ли он рынку, как его правильно позиционировать - и все это со множеством реальных примеров.
Перед вами краткое, полезное и написанное с хорошим юмором практическое руководство по эффективному общению предпринимателя с клиентами. Оно поможет вам сэкономить время, деньги и нервы.
Почему книга достойна прочтения
• Вы научитесь общаться с клиентами так, чтобы получать от них максимально актуальную информацию о своей бизнес-идее или товаре: востребованности, плюсах и минусах, потенциале и т.д.
• Автор приводит "живые" примеры правильных и неправильных вопросов, с которыми можно или, наоборот, не стоит заходить к клиентам.
• Вы также сможете правильно интерпретировать ответы клиентов и понимать, какие встречные вопросы требуется задать для прояснения их потребностей.
Прочитав эту книгу, вы:
• научитесь общаться с клиентами так, чтобы получать от них максимально актуальную информацию о своей бизнес-идее или товаре;
• изучите множество примеров правильных и неправильных вопросов, с которыми стоит или не стоит заходить к клиентам;
• сможете правильно интерпретировать ответы клиентов и понимать, какие встречные вопросы требуется задать для прояснения их потребностей.
Для кого эта книга
Для предпринимателей, стартаперов, менторов, продавцов, студентов экономических вузов.
Автор
Роб Фитцпатрик - Роб Фитцпатрик - бизнесмен, партнер в Founder Centric, где он помогает бизнес-акселераторам ЕС, университетам и компаниям разрабатывать и внедрять более эффективные программы обучения стартапов. Выпускник YCombinator, он успешно обанкротил три компании и создал продукты, которые используются по всему миру такими гигантами, как MTV и Sony. Работает в Университетском колледже Лондона.
Оформление книги
Формат 70х100/16, переплет 7Бц, матовое покрытие, выборочный лак, бумага офсетная белая 100 г, шелковое ляссе.
Ключевые слова
Продажи, бизнес-идея, бизнес, клиент, успех, задачи, эффективное общение, спроси маму, Роб Фитцпатрик.
Отзывы
Это самая полезная книга для создающего новый продукт предпринимателя!
В ней содержится совершенно прикладная технология: как поговорить с потенциальным клиентом, узнать его проблемы и осознать, какой продукт будет полезен. Акселератор ФРИИ, через который проходят сотни компаний в год, использует эту методологию каждый день. Крайне рекомендую книгу к прочтению до того, как вы потратите первый рубль на разработку продукта.
Дмитрий Калаев, руководитель акселератора ФРИИ
До сих пор помню, как мы с компанией "Баба-Деда" устроили в СКОЛКОВО презентации предпринимателей для бабушек. Вот для самых настоящих бабушек. И как выступающим было сложно находить простые, но очень нужные слова. Уйти от всех своих аббревиатур и англицизмов. Мероприятие прошло на ура.
Именно поэтому я рекомендую эту книгу всем. Говорить с потребителем на одном языке, задавать правильные вопросы и уметь это делать вовремя - ключевые качества предпринимателя.
Михаил Хомич, руководитель Ассоциации менторов бизнес-школы СКОЛКОВО,
старший преподаватель МГУ и МГИМО